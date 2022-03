Emploi au Luxembourg – Liberty Steel n’appliquera pas de chômage partiel

Les ministères de l’Économie et du Travail vont «continuer à œuvrer activement avec les syndicats LCGB et OGBL pour maintenir des activités sidérurgiques et préserver l’emploi sur le site luxembourgeois de Liberty Steel». Car c’est bien l’avenir du site et des 180 salariés actuels qui inquiète. «Nous craignons une cessation de paiement. Nous demandons aux autorités de trouver un autre repreneur», glisse Robert Fornieri, alors que les syndicats n’ont jamais été satisfaits de celui qui a repris le site d’ArcelorMittal. Le gouvernement semble sur la même longueur d’onde, prêt à étudier «toutes les options possibles, y compris la reprise par un autre acteur industriel».