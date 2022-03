Sexualité : Libido féminine: faut-il croire à la pilule rose?

La pilule censée stimuler le désir sexuel de la femme sera commercialisée en 2010. Une aubaine? Les spécialistes réagissent.

Pas moins de 2 000 Européennes, Américaines et Canadiennes souffrant de désir sexuel hypoactif l’ont testée. Celles qui se sont vu administrer une dose quotidienne de 100 mg durant six mois «ont vu la fréquence des «événements sexuels satisfaisants», passer de 2,8 à 4,5 par mois». Des résultats qui pourraient à eux seuls réduire le pourcentage de divorces dus à des dysfonctions sexuelles.

«Cette pilule est un outil de plus, mais cela ne sera probablement pas la panacée», prévient un médecin. Et de poursuivre: «Il ne faut pas oublier que ce genre de médicaments sont extrêmement chers et qu’ils ne sont pas pris en charge par les caisses maladie. Ceux qui soignent les problèmes d’érection et d’éjaculation doivent dépenser beaucoup d'argent».