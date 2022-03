Licenciera, licenciera pas?

Les rumeurs vont bon train concernant les fermetures d'usines éventuelles de Fiat en Europe, si fusion il y a avec Opel. Mais l'Italien a tout démenti mercredi.

Le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung annonçait des fermetures d'usines et des licenciements, si Fiat fusionnait avec Opel. Le constructeur italien démentait mercredi tout en bloc: "Fiat précise clairement que ce ne sont pas des informations provenant de Fiat et qu'elles ne font pas partie d'un quelconque plan préparé par Fiat", écrit le groupe dans ce communiqué publié mardi soir.

Le quotidien de Francfort cite un document interne "hautement confidentiel" intitulé "Project Football" et daté du 3 avril, selon lequel 18 000 emplois sur 108 000 chez Opel, General Motors Europe (GME) et Fiat seraient supprimés, - soit 16,6% du total, en cas de fusion. Selon ce plan, l'usine Opel d'Anvers en Belgique notamment devrait fermer.

Fiat souhaite regrouper dans un vaste ensemble toutes les activités européennes de GM, qui incluent le suédois Saab et le britannique Vauxhall, sa branche automobile (marques Fiat, Lancia et Alfa Romeo) et la part qu'il va détenir dans l'américain Chrysler avant d'introduire le tout en Bourse.