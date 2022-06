Automobile: L’ID 5 apporte la touche stylée

Un coupé, certes, mais avec 4 portes et sans perte d’habitabilité. La Volkswagen ID 5, déclinaison plus racée de l’ID 4, est venue garnir la gamme 100 % électrique du constructeur allemand. Le physique s’affine légèrement, avec une ligne de toit fuyante laissant poindre un spoiler discret. Le toit noir appuie une ligne plus sportive. Mais les dimensions restent quasi identiques, l’espace aux places arrière demeurant fort généreux, comme le volume de coffre.

L’habitacle reprend les mêmes codes que ceux de la «frangine», épuré, efficace. Les technologies déjà appréciées sur ID 4, particulièrement sur la conduite autonome, s’enrichissent d’un planificateur de trajet amélioré, d’un système de parking automatique à mémoire ou encore d’une charge bidirectionnelle pour alimenter des objets électriques depuis la batterie du véhicule.

Plaisant à balader

Le SUV embarque la plus grosse batterie, de 77 kwh, pour trois niveaux de puissance: 174 ch, 204 ch et 299 ch pour la version GTX, équipée d’un second moteur à l’avant. Si le rayon de braquage s’en trouve diminué, l’ajout amène un surcroît de dynamisme bienvenu par rapport aux déclinaisons «inférieures».

Car, avec ce badge GT, l’ID 5 affiche des chronos corrects et permet d’assurer des dépassements francs et sécurisés malgré les plus de 2 tonnes sur la balance. Pour autant, point de sportivité excessive, le confort et la motricité primant sur les performances. Avec sa direction souple et un agrément de conduite aux petits oignons, le coupé se révèle extrêmement plaisant à balader.