Automobile: L’ID. Buzz, ce compagnon cool, combine charme et praticité

Le descendant du Combi mêle clin d’œil au passé et modernité avec son intérieur composé de matériaux durables et recyclés.

Volkswagen a voulu rallumer la flamme de son mythique Combi, à la sauce XXIe siècle. Voilà donc l’ID. Buzz, un van 100% électrique capable d’emmener toute la famille - et un bon «paquet» de bagages - en escapade. À condition d’anticiper les «pleins»... La marque allemande a en effet fait le pari d’associer véhicule rattaché aux envies d’évasion et «contraintes» de la recharge. Soit. Mais d’abord, l’ID. Buzz, c’est un look qui ne se dément pas. Une bouille sympathique, des couleurs vives, de l’arrondi... La jovialité transpire aussi bien en dehors qu’à l’intérieur, baigné de lumière et où la position de conduite élevée se révèle correcte et pragmatique grâce aux deux accoudoirs.