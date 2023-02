Série: L’idée d’un reboot de «True Blood» abandonnée

Stephen Moyer et Anna Paquin incarnaient Bill Compton et Sookie Stackhouse dans «True Blood».

Durant sa diffusion, entre 2008 et 2014, «True Blood» avait connu un énorme succès, devenant même la série la plus regardée d’HBO depuis «Les Sopranos». Pas étonnant donc que la chaîne privée américaine ait eu envie de la relancer . Malheureusement pour celles et ceux qui attendaient un reboot avec impatience, le patron d’HBO a douché leurs espoirs.