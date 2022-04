Liège-Bastogne-Liège : Evenepoel gagne la «course de ses rêves», Alaphilippe a abandonné

Le Belge Remco Evenepoel (Quick-Step) a remporté, dimanche, Liège-Bastogne-Liège, qui a été privée prématurément du champion du monde Julian Alaphilippe blessé dans une chute. Evenepoel, 22 ans, a attaqué de loin, à 29 kilomètres de l'arrivée, pour ses débuts dans la Doyenne des classiques cyclistes. Deux autres Belges, Quinten Hermans et Wout van Aert, ont pris les deuxième et troisième places.

La chute a impliqué une trentaine de coureurs

«Julian est dans l'ambulance. Évidemment, il a abandonné. Il est conscient, il peut bouger les jambes a priori et ressent de violentes douleurs au niveau du dos», avait indiqué plus tôt le présentateur de France Télévisions Alexandre Pasteur, relayant des informations de la compagne du champion du monde, Marion Rousse, consultante pour la chaîne de télévision française. Une partie du peloton s'est retrouvée à terre sur la largeur de la route et les bas-côtés lors de cette chute qui a impliqué une trentaine de coureurs. Suivant les images TV, Alaphilippe semble s'être retrouvé sur le bas-côté, à quelques mètres de la route.