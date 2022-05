Grand-Duc Henri: «Les liens entre le Luxembourg et le Portugal sont très bons»

Grand-Duc Henri: Le Portugal a beaucoup changé, l'évolution de l'économie a été énorme. Cette fois, le but de la visite était davantage sur le terrain de l'économie. Nous avions 130 entreprises du Luxembourg avec nous. Il s'est passé beaucoup de choses durant le séminaire aujourd'hui (NDLR: jeudi), cela me réjouit.

Évidemment, c'était émouvant de se rendre à Cascais douze ans après, et là où s'est rendue une partie de ma famille, dont mon père. Le buste que nous avions amené il y a douze ans était toujours là, c'est bien de voir que le souvenir reste. Le lien avec Cascais reste.

L'accueil était extrêmement chaleureux, la Grande-Duchesse et moi-même étions très heureux de revenir au Portugal. Une seconde visite d’État est quelque chose de tout à fait exceptionnel, donc de se retrouver au Portugal douze ans après était très particulier.

Ils sont très bons, on ne peut pas les qualifier autrement. Ce qui manque, au fond, ce sont les relations économiques entre le Luxembourg et le Portugal. Je crois que c'est là qu'il faut encore appuyer nos efforts pour développer ces liens.

Je ne parlais pas seulement de la communauté portugaise, mais de l'intégration en général. C'est un thème qui m'est très cher, je veux rassembler tout le monde sur un relativement petit territoire. Le but est que toutes ces cultures puissent se retrouver au Luxembourg, tout en gardant leur culture et leurs spécificités de langues et d'habitudes.