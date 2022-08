Festival Lollapalooza Chicago : Lil Durk blessé après une explosion sur scène

D’après TMZ, les circonstances qui ont mené à cet accident ne sont pas encore claires. On ignore si l’explosion était planifiée et que Lil Durk était au mauvais endroit ou si elle s’est déclenchée toute seule, à cause d’un problème technique. Dans tous les cas, l’interprète de «Laugh Now Cry Later», près de 750 millions d’écoutes sur Spotify, a donné quelques nouvelles sur Instagram.