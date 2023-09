Lil Nas X menacé en plein festival

Lil Nas X a vécu un mauvais moment, samedi, au Festival international du film de Toronto, où il a présenté son documentaire «Lil Nas X: Long Live Montero». La raison? L’arrivée de l’Américain de 24 ans sur le tapis rouge a dû être retardée d’une vingtaine de minutes, à cause d’une alerte à la bombe.

Une source a confié à «Variety» que cet appel anonyme provenait d’une personne homophobe et raciste parce que Lil Nas X est noir et gay. Après une fouille minutieuse des lieux par les agents de sécurité, la menace a été considérée comme non crédible. L’artiste a préféré ne pas commenter l’incident.