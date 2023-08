Etrange histoire: Lil Tay, enfant-star des réseaux sociaux, est-elle vraiment morte?

Lil Tay est-elle vraiment morte? Depuis l'annonce de son décès, les rumeurs vont bon train et les informations contradictoires se bousculent. Rappel des faits. Mercredi, le compte Instagram de la jeune influenceuse et rappeuse, 14 ans, annonce la mort de l'ado, qui avait fait le buzz autour de ses 9 ans avec quelques vidéos impertinentes. «C'est avec une peine immense que nous annonçons la mort soudaine et tragique de notre très chère Claire», indiquait le message sur le compte de la jeune fille, Claire Hope de son vrai nom.

Le texte ajoutait que son grand frère Jason Tian était lui aussi mort, le même jour. Les causes des décès ne sont pas précisées, mais on apprend dans le même message que «la police enquête». Or, interrogées par nos confrères du New York Post, les polices de Vancouver, d'où est originaire la famille de Lil Tay, et de Los Angeles, où elle a un temps habité avec sa mère, disent ne pas avoir entendu parler de l'affaire. «Nous n'avons reçu aucun signalement à propos d'une quelconque mort dans cette zone. À l'heure actuelle nous ne sommes pas en train d'enquêter», dit même la police de Los Angeles.

Le père ne confirme pas, le manager doute

Le New York Post a aussi contacté le père de Lil Tay. Mais la conversation téléphonique a tourné court. «Vous parlez à la bonne personne», a dit le papa, avocat à Vancouver. «Mais je n'ai pas de commentaire à faire. Je ne peux rien vous dire pour l'instant». L'ancien manager de l'ado a lui aussi émis des doutes, auprès du Daily Beast, sur la mort de sa jeune protégée. «J'ai été en communication avec des intimes de la famille», dit-il. «En raison de la complexité des circonstances actuelles, j'en suis à un point où je ne peux pas officiellement confirmer, ni infirmer» le décès de Lil Tay.

Les rumeurs et spéculations vont aussi bon train sur Internet. La chaîne YouTube de l'ado porte un appel à l'aide dont la date précise n'est pas connue, mais qui remonterait à plusieurs années. Des théories plus ou moins fumeuses circulent. Lil Tay, qui étalait vulgarité et argent dans ses vidéos, a-t-elle été abusée par ses parents? Essaye-t-elle de se faire de la pub par une fausse annonce? Célébrité du Net à 9 ans, elle avait ensuite disparu de la circulation.