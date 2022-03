Euro 2016 : Lille s'attend à une marée noire-jaune-rouge

Alors qu'ils sont 12 000 à avoir un billet pour le match, 150 000 supporters belges comptent se rendre à Lille, vendredi soir, soutenir les Diables rouges face au pays de Galles.

Jeudi, la police belge a ainsi conseillé aux Belges de ne pas se rendre à Lille. «La fan zone peut accueillir 20 000 personnes. Dès que ce nombre est atteint, la zone est fermée et il n'est donc plus possible d'y accéder. (...) Si vous ne voulez pas errer inutilement à Lille, et peut-être rater le match, envisagez de faire la fête en vous rendant dans un des nombreux lieux agréables où des écrans géants ont été installés en Belgique», a averti la police.