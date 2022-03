37e journée de Ligue 1 : Lille y est presque, Bordeaux n'est pas encore mort

Les Lillois ont fait un grand pas vers la Ligue des champions en battant Marseille (3-2), distançant de 2 points Auxerre, tenu en échec par Lens (0-0) et de 4 Lyon (2-2 à Valenciennes), qui a encore un match en retard.

Le héros lillois s'appelle Mathieu Debuchy, il a fini par abattre des Marseillais qui ont joué une heure à dix (exclusion de Mandanda) pour le but vainqueur du Losc. Niang, qui a ouvert le score, a repris la tête du classement des buteurs (17 buts) devant le Lorientais Gameiro, muet samedi. Avec 2 points d'avance et une différence de but confortable sur l'AJA (+33 contre +12), Lille peut se contenter d'un nul à Lorient lors de la dernière journée pour terminer sur le podium. Auxerre, sûr d'être en coupe d'Europe l'année prochaine (Bordeaux est à 4 longueurs), est de toutes façons déjà très heureux de son sort.

Mais les Girondins n'ont pas encore abdiqué, ils viennent de prendre 7 points en trois matches et ont un peu redressé la situation après une série d'un nul et cinq défaites. Avec leur meilleure différence de but (+19 contre +8), les Bordelais peuvent encore doubler Montpellier sur le fil: si les Héraultais ne gagnent pas au Paris SG samedi, une victoire de Bordeaux à Lens pour la dernière journée lui permettrait de terminer cinquième et européen, et de rejoindre alors en Europa League le 4e et le Paris SG, vainqueur de la Coupe de France.