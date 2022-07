Au Luxembourg : Lilly, 14 ans, est portée disparue depuis vendredi

L'adolescente mesure entre 1,60 et 1,70 mètre et est plutôt mince. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un sweat à capuche noir, des baskets blanches et un pantalon de jogging gris. Elle porte en outre un appareil dentaire. D'après la police, il est possible que Lilly se trouve à Luxembourg-Ville.