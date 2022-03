Lily à Katy: «Ferme ta gueule!»

Interviewée par la radio anglaise Capital FM lundi dernier, Lily Allen (23 ans) s’est déchaînée contre Katy Perry (24 ans).

«Ce qu’elle fait est vulgaire», a dit Lily. «Un jour, Katy s’est décrite comme étant entre une Amy Winehouse plus grosse et une Lily Allen plus mince!».