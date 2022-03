Lily Allen a des rêves lesbiens

«J’ai couché une fois avec des jumelles à San Diego», a confié l’interprète de «Smile» à Gay Time. «C’était la seule fois, mais je fais souvent des rêves lesbiens», a-t-elle précisé.

Après ses propos sur la coke, Lily Allen, 23 ans, se donne visiblement beaucoup de mal pour occuper le terrain médiatique en vue de la sortie, en février, de son deuxième album, «It’s Not Me It’s You». Même si elle ne croit plus beaucoup à la vente de ses disques.