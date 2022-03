Lily Allen fait de l’ombre à son amie Kate Moss

La chanteuse anglaise a été élue femme de l’année aux GQ Awards mardi. Folle de jalousie, Kate Moss n’a visiblement pas supporté la chose.

La belle amité entre Lily Allen (23 ans) et le mannequin Kate Moss (35 ans) – on les a vues passer des vacances ensemble cet été à Saint-Tropez – semble avoir volé en éclats mardi, lors de la remise des prix des GQ Awards à Londres.

Le top model souhaitait être le centre d’attraction de la soirée. Or c’est Lily Allen, l’interprète du tube «F*** you», qui l’a coiffée au poteau. La brunette semble du reste avoir profité des conseils de son aînée pour améliorer son look. Pour recevoir le prix envié de femme de l’année, elle est apparue amincie sur le tapis rouge, vêtue d’une longue robe noire tout en voile et arborant ses longues extensions.