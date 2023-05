Baiser fougueux: Lily-Rose Depp a craqué pour une rappeuse

Si la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis est active sur les réseaux sociaux, il est assez rare qu’elle y évoque aussi clairement sa vie privée. «Je pense que la valeur de la vie privée est quelque chose qui m'a été inculqué dès mon plus jeune âge. Grandir dans une famille comme la mienne m'a toujours appris à valoriser cela et à garder les choses juste pour moi», expliquait-elle en avril 2021 dans le «Drew Barrymore Show».