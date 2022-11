Dans les Caraïbes : Cette limace, l'une des plus nuisibles au monde, se répand

Leidyula Sloanii, «la plus grande limace observée dans les Caraïbes», est installée en Jamaïque, en Floride, en Guadeloupe et maintenant en Martinique. Elle est considérée comme «une véritable peste».

La présence d'une espèce de limace parmi «les plus nuisibles au monde pour les cultures» est observée en Martinique de plus en plus fréquemment depuis le début de l'année, a annoncé ce mois-ci une note du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes (CRE-EEE). L'espèce repérée, nommée Leidyula Sloanii, «est originaire de la Jamaïque mais elle a très certainement été introduite en Martinique avec des plantes exotiques», a avancé jeudi Régis Delannoye, expert en malacologie (l'étude des mollusques), sur l'antenne de la radio locale RCI.