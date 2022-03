P2P : LimeWire ressuscite et se reconvertit dans les NFT

Fermé en 2010, le service controversé de partage de fichiers musicaux en peer-to-peer revient en mai sous la forme d’une place de marché de jetons non fongibles.

Tandis que Napster, racheté par MelodyVR, s’oriente dans les concerts en réalité virtuelle, un autre ancien acteur du téléchargement illégal de musique, LimeWire, est sur le point de faire son grand retour. Mais c’en est fini du partage de musique en peer-to-peer (P2P) entre internautes via le célèbre logiciel libre. Fermée en 2010 après une longue bataille juridique, liée au piratage de musique, avec la Recording Industry Association of America, la plateforme controversée a annoncé qu’elle reprenait du service sous la forme d’une place de marché de NFT (jetons non fongibles). Pour rappel, ces derniers permettent de certifier l’authenticité d’un objet unique, réel ou virtuel, grâce à la technologie de la blockchain.