Royaume-Uni : L’immense fortune de Rishi Sunak fait grincer des dents

Un nouveau Premier ministre trop éloigné des réalités des Britanniques? En pleine crise du coût de la vie, la position du très riche Rishi Sunak suscite déjà les critiques de l’opposition et l’inquiétude de beaucoup.

L’opposition travailliste estime que le richissime train de vie de Rishi Sunak le rend incapable de comprendre les difficultés de la population. REUTERS

Devenu, à 42 ans, le premier chef du gouvernement d’origine indienne de l’histoire du Royaume-Uni, Rishi Sunak, passé par les écoles et universités d’élite et par la banque Goldman Sachs, marié à une multimillionnaire, est aussi le Premier ministre le plus riche qu’ait connu le pays.

La fortune de Rishi Sunak et de sa femme, Akshata Murty, est estimée à 730 millions de livres (839,8 millions d'euros) dans la dernière «Rich List» du Sunday Times. Le couple possède une imposante demeure dans la circonscription du Premier ministre, dans le nord de l’Angleterre, une maison dans le quartier cossu de Kensington, à Londres, et un appartement à Santa Monica, en Californie.

«Il va protéger les intérêts des plus riches»

Partisan d’une réduction des dépenses pour freiner l’inflation, plutôt que d’un recours à la dette pour soutenir les ménages, Rishi Sunak a averti, mardi, lors de sa prise de fonctions, qu’il prendrait des «décisions difficiles» pour faire face à la crise économique dont souffrent au quotidien de nombreux Britanniques. «Sunak et sa femme s’assoient sur une fortune de 730 millions. C’est deux fois la fortune estimée du roi Charles III. Ayez ça en tête quand il parle de prendre des décisions difficiles», a réagi la députée travailliste Nadia Whittome.

L’opposition a fait de la fortune du nouveau dirigeant un angle d’attaque privilégié, estimant que son richissime train de vie le rend incapable de comprendre les difficultés de la population. «Le nouveau Premier ministre va protéger les intérêts du 1% les plus riches, a tweeté l’ancien chef de l’opposition travailliste Jeremy Corbyn. Les 99% paieront».

Né dans le sud de l’Angleterre, de parents d’origine indienne, Rishi Sunak est le fils aîné d’un médecin généraliste du système de santé public et d’une pharmacienne. Il a très vite accédé à l’élite en fréquentant le Winchester College, un très chic pensionnat pour garçons. Après des études à Oxford et avant d’entrer en politique, il a travaillé dans la finance, en particulier chez Goldman Sachs, et fondé sa propre société d’investissement. Les richesses accumulées lors de sa carrière dans la finance ne sont pas connues, mais sa fortune a encore augmenté quand il a épousé, en 2009, Akshata Murty, fille d’un multimilliardaire indien.

«Pas d’empathie»

Selon Chris Hopkins, de Savanta ComRes, sa fortune risque désormais d’être «difficile à avaler» s’il annonce des mesures qui ne le touchent pas personnellement, mais qui s’attaquent au budget des ménages. Pour de nombreux observateurs, le problème n’est toutefois pas tant sa fortune que son incapacité à comprendre les difficultés du commun des mortels. Rishi Sunak «échoue lamentablement» à «comprendre et à avoir de l’empathie pour les gens ordinaires, dont la vie dépend des décisions prises par le Premier ministre», écrivait cet été le journal The Mirror, alors que l’ancien ministre faisait campagne pour Downing Street.

Dans un pays où les inégalités entre classes sociales sont encore plus visibles qu’ailleurs, Rishi Sunak tente bien de jouer la carte du Britannique ordinaire, répétant à l’envi qu’il a travaillé dans la pharmacie familiale quand il était adolescent. Mais certaines de ses sorties font tache, comme quand il s’était vanté, plus jeune, de ne pas avoir d’amis issus de la classe ouvrière. Plus récemment, ses gadgets coûteux ou ses chaussures Prada portées durant la campagne ont été raillés par ses opposants, et il est apparu en difficulté pour utiliser une simple carte bancaire.