Union européenne : L’immigration illégale n’avait plus été aussi massive depuis 2016

Le nombre d’entrées irrégulières a augmenté entre janvier et septembre de 70% sur un an, selon Frontex.

Le nombre d’entrées irrégulières dans l’Union européenne a augmenté entre janvier et septembre de 70% par rapport à la même période de 2021, atteignant le niveau le plus élevé depuis 2016, a indiqué jeudi l’Agence européenne des frontières, Frontex. Selon l’agence, 228 240 entrées illégales ont été enregistrées au cours des neuf premiers mois de cette année, dont 33 380 en septembre.

La route des Balkans occidentaux continue d’être la plus empruntée, avec 106 396 entrées illégales sur neuf mois, soit une hausse de 170% par rapport à la même période de l’année dernière, a indiqué l’agence dans un communiqué. La route a été empruntée principalement par les migrants syriens, afghans et turcs. Le nombre de migrants empruntant la route de la Méditerranée orientale a augmenté pour la même période de 118%, et de 42% pour ceux empruntant celle de Méditerranée centrale.