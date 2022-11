Aux Etats-Unis: «L’impératrice de l’EI» condamnée à 20 ans de prison

Aux États-Unis : «L’impératrice de l’EI» condamnée à 20 ans de prison

«Elle m’a abandonnée à Raqa avec mon violeur»

Entre 2012 et 2019, Allison Fluke-Ekren a soutenu des organisations djihadistes en Libye, Irak et Syrie, où elle a fourni un entraînement militaire à plus de 100 femmes. En juin, elle a reconnu avoir appris à ses comparses, dont certaines n’avaient que 10 ou 11 ans, à manier des fusils d’assaut ou des ceintures d’explosifs. Ses propres enfants ont beaucoup souffert de sa dérive radicale. Une de ses filles, forcée à «épouser» un combattant de l’EI alors qu’elle n’avait que 13 ans, a expliqué lors de l’audience que sa mère était motivée par «un désir de contrôle et de pouvoir».