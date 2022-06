«Koh-Lanta»: L’impressionnante perte de poids des aventuriers

Pour les candidats encore en course dans «Koh-Lanta», le jour où la production dépose un miroir et une balance sur la plage près de leur camp est un peu particulier. Seuls sur une île, si l’on excepte les cameramen et les preneurs de son, les aventuriers ne savent pas du tout à quoi il ressemblent après tant de jours sans pouvoir manger à leur faim ( ce qui a été très difficile pour Colin ).