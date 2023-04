Etats-Unis: L’inculpation de Donald Trump met à nu les fractures béantes du pays

«Pas mon président»

Dès jeudi soir, pendant que les progressistes moquaient les «larmes des trumpistes», un groupe de partisans de l’ancien président s’est rendu devant sa luxueuse résidence pour crier sa colère. Plusieurs d’entre eux agitaient des drapeaux «Biden n’est pas mon président» et «Trump a gagné», énième rappel que plus de deux ans après la défaite du milliardaire à l’élection de 2020, des millions d’Américains restent fermement convaincus que la présidentielle lui a été «volée».

«Divorce»

«Divers et engagé»

Gare à ne pas surjouer les divisions, alertent toutefois les experts. De la guerre de Sécession aux affrontements autour des droits civiques et la guerre du Vietnam, la société américaine a par moments été bien plus profondément fracturée et en proie à la ségrégation qu’elle ne l’est aujourd’hui, estiment-ils.

La différence: «Nous sommes un pays plus divers et plus engagé politiquement qu’il ne l’a jamais été», affirme Wendy Schiller. «Quand il y a davantage de voix qui s’expriment, cela peut vouloir dire que les échanges deviennent plus violents et bruyants», analyse la politologue. «Mais il est impossible de comparer ça à la situation d’il y a 50 ans lorsque tant de personnes étaient réduites au silence», assure-t-elle.