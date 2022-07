Première photo depuis ses confessions : Linda Evangelista est à nouveau mannequin

Un visage et une attitude reconnaissable entre mille: Linda Evangelista is back! Le mannequin de 57 ans a posté une photo sur son compte Instagram, ce week-end. On peut la voir faire la promotion de la marque Fendi qui célébrera en septembre les 25 ans de son célèbre sac baguette et les deux ans de l'arrivée de Kim Jones comme directeur artistique de la marque.