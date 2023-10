L’Inde a fait décoller une fusée

L’Inde a lancé samedi avec succès le premier essai non habité de sa future mission orbitale avec équipage, marquant une nouvelle étape importante dans ses ambitions spatiales.

Série de 20 tests

Le lancement de la fusée de samedi a testé le système d’évacuation d’urgence du module d’équipage, qui s’est séparé du propulseur et a effectué un amerrissage en douceur environ 10 minutes après le décollage. «Je suis très heureux d’annoncer la réussite de la mission», a déclaré le responsable de l’ISRO, S. Somanath.

Le décollage avait été reporté de deux heures en raison du mauvais temps et d’un problème de moteur. L’ISRO effectuera une série de 20 tests majeurs, y compris le transport d’un robot dans l’espace, avant que la prochaine mission habitée n’ait lieu.

Sur la Lune en 2040

Gaganyaan est la première mission de ce type pour l’Inde et son coût est estimé à 1,08 milliard de dollars, selon l’ISRO. Le pays prévoit d’envoyer des astronautes au-delà des limites de l’atmosphère terrestre pendant trois jours avant qu’ils ne se posent en toute sécurité dans les eaux territoriales indiennes.

En août, l’Inde est devenue la quatrième nation à poser un engin non habité sur la Lune, après la Russie, les États-Unis et la Chine. Le mois suivant, l’ISRO a lancé une sonde pour observer les couches les plus externes du Soleil depuis l’orbite solaire.