1,425 milliard d'habitants!: C'est confirmé, l’Inde sera d'ici fin avril le pays le plus peuplé du monde

L'Inde sera d'ici la fin du mois d'avril le pays le plus peuplé du monde, dépassant la Chine, pour atteindre plus de 1,425 milliard d'habitants, selon une estimation d'une agence de l'ONU rendue publique lundi. «La Chine va bientôt céder sa place détenue depuis longtemps de pays le plus peuplé du monde.