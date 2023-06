Après 20 ans de cavale : L’Indonésie expulse un fugitif français condamné pour un double meurtre 

Le fugitif français Thierry Ascione, réclamé par la France où il a été condamné il y a 20 ans pour un double meurtre, a été expulsé par l’Indonésie et arrêté à son arrivée vendredi à Amsterdam.

L’homme de 64 ans avait été placé en rétention il y a plus d’un an et demi par les services d’immigration en Indonésie où il avait été appréhendé pour séjour irrégulier. La France a longtemps cherché, en vain, à obtenir son extradition, selon les autorités françaises.