Lindsay fait son coming-out

Cela fait plusieurs mois que des rumeurs toujours plus insistantes couraient sur le prétendu couple que formeraient Lindsay Lohan et Samantha Ronson. Les rumeurs n'en sont désormais plus...

Si à la fin du mois de mai, le père de Lindsay Lohan avait confirmé sa relation avec avec la Djette Samantha Ronson, la principale intéressée avait nié en bloc toutes ses allégations. Après plusieurs mois de rumeurs et de démenti, il semble cette fois-ci que l’actrice ait décidé de faire son coming-out.

C’est lors de son 22ème anniversaire que Lindsay Lohan aurait décidé de révéler au monde entier la vraie nature de la relation qu’elle entretient avec Sam, selon le tabloïd britannique The Mirror. La jeune femme aurait déclaré à cette occasion, en parlant de Samantha Ronson: «Je veux juste vivre une année heureuse, en bonne santé, poursuivre mon chemin et être avec la personne dont je me soucie. Et ma famille».

Elles habitent ensemble depuis deux mois

Un proche de la star a confirmé au quotidien britannique la relation unissant les deux jeunes femmes: «Il n’y a personne d’aussi important que Sam dans la vie de Lindsay, mais il a fallu du temps avant qu’elle ne se sente capable de parler de sa relation».

La sœur du musicien Mark Ronson semble avoir totalement converti Lindsay Lohan aux femmes: «Lindsay n’a pas rencontré d’homme depuis qu’elle a commencé à sortir avec Sam et elles ne se sont pratiquement pas quittées d’une semelle ces deux derniers mois», a précisé la source. «Elles ont habité chez Lindsay et ont passé leurs week-end comme un couple marié allant ensemble au supermarché».