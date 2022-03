Crime et châtiment : Lindsay Lohan condamnée à 90 jours de prison

La starlette américaine a éclaté en sanglots en apprenant qu'elle irait en prison pour non-respect de sa mise à l'épreuve dans une affaire de conduite en état d'ivresse.

Pendant l'audience, Lindsay Lohan a expliqué à la juge entre deux sanglots qu'elle était persuadée d'avoir fait tout ce qui lui avait été demandé par la justice. «C'est une longue histoire pour moi et et je ne veux pas que vous pensiez que je ne vous respecte pas, ni vous ni vos jugements, car je pensais vraiment avoir fait ce qu'il fallait», a-t-elle déclaré.

«Cela dure depuis 2007, et on attend toujours de la voir respecter» sa mise à l'épreuve, a-t-elle affirmé. L'actrice, qui était accompagnée de sa soeur et de son père Michael Lohan, conservera par ailleurs jusqu'au 20 juillet le bracelet électronique anti-alcool qu'elle a été condamnée à porter depuis la fin mai, pour ne pas avoir répondu à une convocation de la cour. La jeune femme, qui se trouvait alors au festival de Cannes, avait assuré qu'elle n'avait pas pu revenir à temps en Californie en raison du vol de son passeport.

Lindsay Lohan, qui a joué dans «Mère-fille, mode d'emploi» et «Bobby», avait été arrêtée pour conduite en état d'ivresse en 2007. Après une cure de désintoxication, elle avait été arrêtée à nouveau deux mois plus tard, à nouveau pour conduite en état d'ivresse et pour possession de cocaïne. Elle a passé en tout et pour tout 84 minutes en prison et a été condamnée à 10 heures de travaux d'intérêt général.