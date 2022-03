Peine réduite : Lindsay Lohan passera 14 jours en taule

L'actrice américaine Lindsay Lohan est en prison depuis mardi matin, dans la banlieue sud de Los Angeles, où elle restera 14 jours, pour une affaire de conduite en état d'ivresse remontant à 2007.

Lindsay Lohan devrait donc sortir le 2 août du centre correctionnel de Lynwood, dans la banlieue sud de Los Angeles, a précisé Steve Whitmore, porte-parole du shérif de Los Angeles. Elle y a fait son entrée mardi, vers 09H45 (16H45 GMT). Selon M. Whitmore, l'actrice «a été très coopérative et tout s'est passé calmement».

La cellule de l'actrice est voisine de celle dans laquelle Paris Hilton avait passé 23 jours en 2007, également pour une affaire de conduite en état d'ivresse. Sa cellule est située dans un quartier spécial, réservé aux personnalités. Avant de se rendre à la prison, Lindsay Lohan s'était présentée devant une cour de Beverly Hills (Californie, ouest) pour se rendre aux autorités, au milieu d'un impressionnant déploiement médiatique et d'une dizaine de fans.

La jeune femme, vêtue d'un jean, d'une veste en cuir noir et d'un t-shirt à manches courtes, est sortie d'une camionnette noire et s'est engouffrée dans le tribunal sans faire de commentaires. L'un des fans arborait notamment un t-shirt avec avec un portrait de la jeune femme surmonté de l'inscription «Linnocent», tandis que d'autres ont lancé des confettis dorés au moment où l'actrice entrait dans le tribunal. Devant une Lindsay Lohan calme et décidée, la juge Marsha Revel a ensuite, confirmé la sentence de 90 jours de prison, pour violation de sa mise à l'épreuve dans une affaire de conduite en état d'ivresse remontant à 2007.