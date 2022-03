Lindsay Lohan va faire connaissance avec la morgue

L'actrice américaine, condamnée en août dernier à des travaux d'intérêt général pour conduite en état d'ivresse, va devoir travailler dans une morgue.

Au cours d'une audience destinée à faire le point sur les progrès de la starlette de 21 ans, son avocate Blair Berk a indiqué jeudi soir à un juge de Beverly Hills que sa cliente était en train de remplir ses obligations et allait travailler pendant deux jours dans une morgue et deux autres jours aux urgences d'un hôpital.

Lohan, vue dans "La coccinelle revient", "The Last Show" et "Lolita malgré moi", avait été condamnée en août à un jour de prison, dix de travaux d'intérêt général et trois ans de mise à l'épreuve après deux arrestations coup sur coup pour conduite en état d'ivresse. Elle a séjourné deux mois en cure de désintoxication l'été dernier.