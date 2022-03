Lindsay refoulée sur ordre de Samantha

Des rumeurs de rupture entre l’actrice et la Djette font régulièrement la Une de la presse anglo-saxonne. Les faits du week-end dernier semblent prouver que leur relation est cette fois bel et bien terminée.

Et Lindsay Lohan était clairement persona non grata, prouvant selon le magazine OK! qu’il n’y a plus lieu de parler de couple au sujet des deux jeunes femmes. Les videurs avaient en effet reçu l’ordre de lui interdire formellement l’entrée à la soirée...