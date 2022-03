«Lindsay sortait avec Heath Ledger»

Les enregistrements de conversations téléphoniques de la famille Lohan, vendues à des médias américains, ont livré de nouvelles informations sur les relations de Lindsay Lohan.

Dans l’un de ces échanges, obtenus par le site Radaronline.com, entre Michael et son épouse, Dina, cette dernière lui révèle une relation qu’a eue sa fille. «Elle a pris une mauvaise direction», explique Dina au sujet de sa fille, précisant: «parce que quand elle est ivre ou qu’elle prend de l’Adderall (médicament psychostimulant), elle pourrait faire la même chose qu’a fait Heath Ledger, en une seconde, sans réfléchir. Et elle sortait avec Heath lorsqu’il est mort, je ne sais pas si tu le sais, mais moi oui, car je la reconduisais et les deux étaient des amis très très proches».