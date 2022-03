Reine des pistes : Lindsey Vonn a empoché 345 000 euros de primes

L'Américaine, actuelle patronne de la Coupe de monde de ski alpin, est la championne des primes de courses de ski de la saison, selon le classement de la Fédération internationale (FIS).

Avec ses 11 victoires sur 34 épreuves en Coupe du monde, qui lui ont permis de décrocher le grand globe de cristal et trois des cinq petits globes, la championne olympique de descente a cumulé 492 450 francs suisses (345 000 euros) durant l'hiver.

Elle devance largement la Polonaise Justyna Kowalczyk, gagnante de la Coupe du monde de ski de fond et du Tour de ski, qui a amassé 366 250 FS (256 500 euros), et sa grande rivale de la saison, l'Allemande Maria Riesch, la meilleure slalomeuse qui a empoché 356 200 FS (249 297 euros).

Derrière le trio féminin, c'est le Suisse Didier Cuche qui arrive en tête des primes chez les messieurs avec 334 850 FS (234 500 euros). Le vainqueur du globe de descente, aux cinq succès entre octobre et mars, a touché le pactole avec son doublé très lucratif en janvier à Kitzbühel, la station autrichienne offrant les plus gros bonus du circuit en ski alpin. Le fondeur norvégien Petter Northug, numéro un mondial, le talonne avec 321 500 FS (225 119 euros).

Le vainqueur de la Coupe du monde de ski alpin, le Suisse Carlo Janka, n'est que troisième, malgré six victoires - soit une de plus de Cuche - qui lui ont rapporté au total 305 673 FS (214 090 euros). Le Suisse Simon Ammann, qui a presque tout gagné cette saison en saut à skis - deux médailles d'or olympiques, le globe de n°1 mondial et le titre de champion du monde de vol à skis - se classe 9e côté masculin (164 900 FS, 115 512 euros).