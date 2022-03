Faux cils et maquillage : Lindsey Vonn passe sur le billard... et se fait allumer

Retraitée des pistes, l'Américaine, toute pomponnée, a subi une nouvelle intervention au genou.

«L'opération a été un succès. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ma mère me nourrit de vieux poissons», explique-t-elle dans sa vidéo, qui est accompagnée de ce message. «Malheureusement, ceci n'est pas un message de poisson d'avril... Mais l'opération s'est bien passée et je suis maintenant à la maison pour débuter ma convalescence. Je vous donnerais d'autres nouvelles quand je serais à nouveau cohérente (rires). Merci à tous pour vos messages. Cela compte beaucoup pour moi».

Si beaucoup lui souhaitent un prompt rétablissement, l'ancienne reine du Cirque blanc doit aussi faire face à la critique. Interrogée sur son maquillage et ses faux cils - il faut l'avouer loin d'être indispensables quand on passe par le bloc opératoire -, Lindsey Vonn se justifie. «Je porte du maquillage et des extensions de cils depuis plusieurs semaines maintenant. Croyez-moi, une opération, c'est tout sauf drôle et d'après mon expérience, mettre du maquillage est une chose qui vous fait du bien (...)».