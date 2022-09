Crise au Luxembourg: L’industrie en ordre de bataille pour économiser de l’énergie

Les industriels se préparent à des temps difficiles. Editpress

«Économisons ensemble». Face à la crise de l'énergie qui devrait s’aggraver cet hiver, le gouvernement a lancé ce message jeudi à tous les acteurs du pays. Pourtant, l’industrie se sait déjà en première ligne. En 2019, dernière année de référence, elle pesait pour 40% dans la consommation de gaz du pays (plus de 50% l’hiver, environ un tiers l’été) et pour 48% de la consommation d’électricité.

Autant dire que pour réduire la consommation de gaz du pays de 15% entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023, les industriels seront incontournables. Et le secteur qui représente 30 000 emplois et serait le premier impacté par des délestage, s’est déjà mis en ordre de bataille. «L’industrie agit car elle sait que si on n’atteint pas les 15% d’économies, des entreprises vont être coupées du réseau de gaz, confirme René Winkin, directeur de la Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL). Mieux vaut le faire avant qu’il ne soit trop tard. Mais cela suppose des préparatifs: réviser et entretenir ses installations, chercher un stockage, mettre des bruleurs au fuel.

Pour René Winkin, plusieurs leviers pourraient participer à atteindre les 15% au Grand-Duché. Notamment les gains d'efficacité même c’est un travail continu et on ne peut s’attendre à un «big bang d’efficacité en quelques mois». Il cite aussi le changement de type d'énergie (fuel-switch), ou encore la baisse de production. «Il y a déjà des signes de ralentissement de l’activité industrielle», dit-il. Des multinationales pourraient aussi être tentées de produire ailleurs où elles pourraient «tourner à plein régime».

Probabilité de devoir arrêter

Que prévoient les industries, si Guardian, gros consommateur de gaz, n’en utilise pas car son four est en modernisation à Bascharage, DuPont assure qu’à ce stade, ses «installations de production ne sont pas directement touchées par une éventuelle pénurie de gaz naturel. Mais chaque site européen évalue des plans d'urgence». Goodyear travaille de son côté, entre autre, «à passer du gaz naturel à des sources de carburant alternatives dans nos usines de production».

«Beaucoup d’entreprises s’attendent à la probabilité de devoir arrêter, sans quoi elles ne chercheraient pas de solutions alternatives», estime René Winkin. Chez ArcelorMittal Luxembourg aussi on cherche des solutions. «Nous avons plusieurs moyens de réduire cette consommation», explique Pascal Moisy responsable de la communication. Le géant sidérurgiste utilise surtout de l’électricité au Luxembourg pour ses fours. Environ 900 GWh par an, selon des chiffres publiés l’an passé, presque l’équivalent de la consommation des ménages du pays 953,3 GWh en 2020. Mais du gaz est utilisé à une étape du fonctionnement des fours électriques et dans les fours de réchauffage avant le laminage». Pour économiser, «il est possible de compenser le gaz par plus d’électricité dans les fours. Au réchauffage, on peut accroître la quantité d’oxygène pour réduire d’environ 5% la consommation», note Pascal Moisy. «Nous essayons aussi de faire fonctionner les fours hors des heures de pointe», ajoute-t-il.

Distorsion de concurrence

L’entreprise précise ne pas «dépendre du gaz russe» et n’a pas prévu d’arrêt de production au Luxembourg, contrairement à des haut-fourneaux en Allemagne et Espagne. Mais la «situation reste tendue» et l’entreprise subit de plein fouet la hausse des prix de l’énergie avec des tarifs qui, selon les pays, sont deux à huit fois plus chers qu’avant la crise. «C’est du jamais vu. À long terme, ce n’est pas soutenable», note le porte-parole.