Au Japon : Line fête ses 3 ans et 470 millions d'abonnés

Le réseau social japonais célèbre mardi ses trois ans. Il revendique 470 millions d'abonnés ainsi qu'un milliard d'applications de la famille Line téléchargées dans ce laps de temps.

Au Japon, les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants ne jurent plus que par Line, une famille d'applications qui existe pour smartphones et tablettes et qu'ils utilisent pour communiquer partout et à tout moment. Leurs parents sont en outre de plus en plus souvent forcés de s'y mettre aussi. Les entreprises et institutions ne sont pas en reste puisque même le bureau du premier ministre Shinzo Abe a un compte Line pour s'adresser aux jeunes citoyens. Le succès rapide de Line dans l'archipel, s'est ensuite étendu à l'Asie et gagne petit à petit l'Europe et l'Amérique du Nord.