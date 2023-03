En Angleterre : Lineker suspendu par la BBC pour un tweet contre la politique migratoire

La BBC avait alors affirmé qu’elle allait «s’entretenir» avec le présentateur de «Match Of The Day», émission de football très populaire diffusée tous les samedis depuis 1964. Vendredi, le groupe audiovisuel a précisé considérer «les récentes activités (de M. Lineker) sur les réseaux sociaux comme une infraction aux consignes».

Soutenu par Ian Wright et Alan Shearer

«La BBC a décidé qu’il (Gary Lineker) allait se retirer de la présentation de «Match Of The Day» jusqu’à ce que nous ayons un accord clair avec lui sur son utilisation des réseaux sociaux», est-il précisé. En réaction, l’ancien attaquant anglais notamment pour Arsenal Ian Wright a affirmé qu’il ne participerait pas samedi à l’émission, où il intervient d’habitude comme expert.

«Tout le monde sait ce que représente «Match Of The Day» pour moi, mais j’ai dit à la BBC que je n’y serai pas demain», a-t-il indiqué vendredi. «Solidarité». Un geste imité quelques minutes plus tard par Alan Shearer, la légende de Newcastle, également consultant. Après le tollé suscité par son tweet, Gary Lineker avait répété qu’il assumait ses propos. Jeudi, il avait tweeté qu’il avait «très hâte» de présenter son émission samedi.

Gary Lineker, 48 buts sous le maillot anglais jusqu’à sa retraite en 1994, présente depuis 1999 l’émission «Match Of The Day» sur la BBC. Surnommé «Mr Nice» pour son comportement irréprochable tout au long de sa carrière, il est depuis devenu un présentateur star et exprime sans retenue ses positions politiques, notamment contre le Brexit et pro-migrants.