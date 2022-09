Tripartite au Luxembourg: L’inflation devient l'ennemie publique numéro un

«Le but n’est pas seulement d’aider les acteurs à affronter l’inflation, mais à la réduire de manière générale», éclaire un participant. Selon lui, les mesures telles que celles du printemps (aides à l’achat de carburants, crédit d’impôt énergie...) «peuvent au final renforcer l’inflation». Il cite comme exemple à suivre «le bouclier tarifaire en France, efficace contre l’inflation». Cette dernière devrait atteindre 6,6% cette année au Luxembourg, puis encore le même chiffre l’an prochain, d’après les dernières prévisions du Statec. «Limiter les prix de l’énergie est notre première revendication», rappelle Nora Back, présidente de l’OGBL.

Éviter les tensions sociales

Lors de la dernière tripartite, en mars, les acteurs n’étaient pas parvenus à s’unir, puisque l’OGBL avait refusé de signer l’accord final reportant une tranche indiciaire, ouvrant la voie à des protestations et manifestations. C’est exactement ce que veulent éviter les parties prenantes, alors que la question de l’index est plus brûlante que jamais: le Statec prévoit jusqu’à quatre tranches d’ici fin 2023, en plus de celle de juillet 2022 reportée à avril 2023. «Les négociations vont être encore longues, il est encore trop tôt pour dire si nous parviendrons cette fois à un accord», a lancé Nora Back.