Zone euro: L’inflation «ralentit» mais va rester «trop forte pour trop longtemps»

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi son taux d’intérêt de référence à son plus haut niveau depuis mai 2001, tout en laissant planer l’incertitude pour la suite, alors que l’effet du resserrement monétaire se fait sentir sur l’économie. Un an après avoir lancé le cycle de relèvement des taux le plus rapide de leur histoire, de 4,25 points de pourcentage à ce jour, les gardiens de l’euro ont maintenu le cap.