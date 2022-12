Trafic d'êtres humains et viol : L’«influenceur» Andrew Tate reste en prison

Un tribunal roumain a ordonné vendredi la détention pour 30 jours de l’ancien kickboxeur britannique dans le cadre d’une affaire de proxénétisme.

Andrew Tate et Tristan Tate sont escortés par des policiers devant le siège de la Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme à Bucarest après avoir été détenus pendant 24 heures, à Bucarest, en Roumanie, le 29 décembre 2022. REUTERS

L'influenceur britannique controversé Andrew Tate, qui s'est fait remarquer par un échange très vif et abondamment commenté avec l'écologiste Greta Thunberg sur Twitter, a été maintenu vendredi en détention en Roumanie dans une affaire de proxénétisme. Andrew Tate, son frère et deux citoyennes roumaines, qui avaient été placés en garde à vue jeudi soir, sont soupçonnés de trafic d'êtres humains, viol et formation d'un groupe criminel.

À l'issue d'une audience de plusieurs heures, le tribunal de Bucarest a ordonné leur détention pour 30 jours, a indiqué à l'AFP une porte-parole du parquet anti-mafia DIICOT, Ramona Bolla. Andrew Tate avait eu cette semaine un échange houleux, devenu viral, avec Greta Thunberg sur les réseaux sociaux, dans lequel il se félicitait d'émettre beaucoup de gaz à effet de serre avec sa collection de grosses cylindrées.

Forcées à la prostitution

À la nouvelle de son arrestation, la militante suédoise a tweeté ironiquement vendredi matin: «Voilà ce qui arrive quand on ne recycle pas ses emballages de pizza». Ce message, liké à ce stade 2,4 millions de fois, a contribué à alimenter des spéculations sur le fait que Tate aurait été localisé par les autorités roumaines grâce à l'emballage de pizza visible dans une réponse vidéo qu'il lui avait adressée mercredi.

Les procureurs roumains ont cependant démenti. "Ce n'est pas lié", a réagi Mme Bolla. «Pour déterminer si une personne se trouve dans le pays ou non, nous utilisons toute une gamme de moyens», a-t-elle ajouté, précisant que «les mandats d'arrêt et perquisitions» étaient déjà prêts. De son côté, un porte-parole de Greta Thunberg a confirmé à l'AFP que son tweet était «une blague» et que «les autorités roumaines n'étaient pas entrées en contact avec elle».

Le parquet mène l'enquête depuis début 2021 et avait déjà perquisitionné en avril dernier une villa d'Andrew Tate. Six victimes potentielles sont à ce stade identifiées. Dupées par les deux hommes qui simulaient des sentiments à leurs égards et les auraient ensuite séquestrées, elles auraient été forcées par la violence à la prostitution et à la production de films pornographiques.