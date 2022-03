L’injection mortelle en cause après une exécution ratée

«J'ai commencé à m'énerver. Je pleurais, j'avais mal et mes bras étaient enflés, les infirmiers piquaient dans des zones déjà contusionnées et gonflées, j'ai demandé qu'on arrête et j'ai demandé à parler avec mon avocate». Puis nouvelle injection. «L'aiguille a cogné contre un os c'était très douloureux, j'ai hurlé». «Le degré de douleur était à son maximum. On m'a enfoncé des aiguilles au moins 18 fois dans plusieurs endroits du corps dans le but de m'administrer une injection pour me prendre la vie».