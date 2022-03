Salaires : LinkedIn verse 6 millions de dollars d'impayés

Le réseau social professionnel qui n'avait pas assez payé d'anciens employés pour leurs heures supplémentaires, a régularisé la situation, selon un accord annoncé lundi soir.

Cette somme correspond au remboursement des émoluments (3,3 millions de dollars), auxquels s'ajoutent des dommages et intérêts (2,5 millions) pour d'anciens salariés basés en Californie (ouest), dans l'Illinois (nord), dans le Nebraska (nord) et à New York (nord-est), aux Etats-Unis, a précisé le département du Travail américain. «Cette entreprise a montré beaucoup d'intégrité en coopérant pleinement avec les enquêteurs et en payant sans hésitation pour rembourser les salariés», a déclaré David Weil, administrateur au département du Travail.