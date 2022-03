L’instit ne portera pas le voile

La justice allemande a tranché: les enseignants ne doivent pas risquer de «mettre en danger la paix sociale» en affichant leurs convictions religieuses en classe.

La polémique anime l’Allemagne depuis 2004 et vient de trouver son épilogue. A cette époque, un établissement scolaire de Stuttgart interdit dans son règlement intérieur le port du voile par les enseignantes. La décision, prise vendredi par le tribunal administratif du Bade Wurtemberg et rendue publique mardi, avalise cette interdiction qui concerne directement une femme musulmane qui enseigne depuis plus de 30 ans dans cette école et qui avait porté plainte contre l'école.