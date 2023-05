Conférence au Luxembourg: «L’intelligence artificielle a plus d’avantages que d’inconvénients»

La technologie de l’intelligence artificielle «fait déjà partie de notre quotidien depuis des années», assure Sven Schreiber, chercheur allemand spécialisé dans le domaine. Il donnera jeudi une conférence sur ce thème, au centre de discussions et de peurs depuis plusieurs mois, notamment depuis l’émergence de ChatGPT.

Il entend «parler de l’IA et rassurer» sur le sujet. «Dans l’histoire de l’humanité, il y a toujours eu des cycles d’innovation, de nouvelles technologies et cela inquiète», lance celui qui travaille sur l’intelligence artificielle «depuis 1997». À l’époque, ce n’était pas aussi poussé et le vrai développement pour le grand public a eu lieu au début des années 2010, explique Sven Schreiber. Avec l’expérience, il estime que «les avantages de cette technologie l’emportent sur les inconvénients».