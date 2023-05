L’intelligence artificielle, un risque pour la présidentielle 2024

Démocrates comme Républicains seront tentés de recourir à l’IA – bon marché, accessible et peu encadrée juridiquement – pour mieux séduire les électeurs ou produire des tracts en un claquement de doigts. Mais les experts redoutent que cet outil soit aussi utilisé pour semer le chaos dans un pays divisé, où certains électeurs croient encore que l’élection de 2020 a été volée à l’ancien président Donald Trump, malgré les preuves du contraire.

Invasion de Taïwan, insultes entre Trump et Biden

En mars, de fausses images – générées par l’IA – le montrant interpellé par des policiers sont devenues virales, offrant un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la campagne de 2024. Le mois dernier, en réponse à l’annonce de candidature de Joe Biden, le Parti républicain a publié une vidéo, également réalisée via une IA, prédisant un futur cauchemardesque s’il était réélu. Les images réalistes, bien que fausses, montraient l’invasion de Taïwan par la Chine ou un effondrement des marchés financiers.

Plus tôt cette année, un enregistrement audio dans lequel Donald Trump et Joe Biden s’insultent copieusement a fait le tour de TikTok. Il était bien entendu faux et, là encore, produit grâce à l’IA.