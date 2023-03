Ville de Luxembourg: L’interdiction de la mendicité a été votée

Selon la bourgmestre, la situation «s’empire au fil des années», d’où la nécessité de réagir. La mendicité sera interdite entre 7h et 22h dans un périmètre bien défini au sein de trois quartiers (Gare, Bonnevoie, Ville Haute). L’opposition est vent debout: «La répression n’est pas la solution à ce problème. Au lieu d’une politique symbolique, nous avons besoin d’une politique globale d’aide aux plus démunis», a déclaré l’élue écologiste Maria De Macedo.

Une parodie de Tartuffe

Maurice Bauer, dont le parti CSV est membre de la coalition avec le DP, a évoqué les mesures sociales déjà prise, la «responsabilité» vis-à-vis des plus démunis, mais aussi le fait que «de plus en plus d’habitants ne se sentent plus en sécurité parce qu’ils se font accoster». «Couvrir les pauvres exploités que je ne voulais voir», a déclaré Gabriel Boisanté (LSAP), parodiant Tartuffe. Il dénonce «l’amalgame entre mendicité et sécurité».