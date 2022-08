Législation: L’interdiction de l’avortement s’étend aux Etats-Unis

Législation : L’interdiction de l’avortement s’étend aux États-Unis

Des lois prohibant l’avortement entrent jeudi en vigueur dans trois nouveaux États américains, restreignant un peu plus l’accès à l’IVG aux États-Unis, deux mois après la décision historique de la Cour suprême de revenir sur ce droit. Ce sont désormais 21 millions de femmes, selon le Washington Post, qui se voient interdire ou très fortement restreindre l’accès à une interruption volontaire de grossesse (IVG) dans au moins 13 États.

Le Tennessee, le Texas et l’Idaho, dirigés par des républicains, ont rejoint la dizaine d’autres États ayant aussi mis en place des lois dormantes votées en prévision de la décision de la Cour suprême. Composée de six juges conservateurs sur neuf, cette dernière a dynamité le 24 juin le droit constitutionnel à avorter, protégé depuis près de 50 ans dans le pays, et rendu à chaque État le pouvoir de légiférer sur la question.